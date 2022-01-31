Китайский Новый год 2022: точная дата

Новый год по китайскому календарю наступит 1 февраля 2022 года в 05:03 по пекинскому времени, а закончится 21 января 2023-го. По киевскому времени празднование начнется 31 января в 23:03, сообщает Обозреватель.

Как известно, китайский Новый год отмечается по лунному календарю – во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния (после 21 или 22 декабря).

В Китае и ряде других стран Восточной Азии Новый год – самый популярный праздник, который отмечается в течение двух недель.

В 2022 году торжества продлятся с 1 по 15 февраля, однако официальными выходными будут только семь дней – 1-7 февраля.

Примечательно, что в Китае будут встречать не 2022, а 4720 год. Так, если большинство стран мира ведут летоисчисление от Рождества Христова, то китайцы – от 2698-й года до нашей эры. Якобы именно тогда Желтый император Хуан Ди положил начало восточному календарю.

По преданию, в Древнем Китае начало года стали отмечать, чтобы защититься от мифического чудовища по прозвищу Нянь (переводится как "Год"). Он приходит в первый день празднования, чтобы разорить селения, навредить людям и скоту.

Китайский Новый год отмечается по лунному календарю. Источник: Pixabay

Как гласит легенда, как-то раз люди обратили внимание, что чудовище боится красного цвета, пламени и шума. Поэтому на китайский Новый год существует обычай наклеивать красные парные надписи у входа в жилище, развешивать красные фонари и запускать салют.