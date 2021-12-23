В ТКГ выразили "сдержанный оптимизм" из-за ситуации на Донбассе

В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса, сообщает Сегодня.

Об этом сообщает исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

"Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу" , – сказал он.

Отмечается, что способность реализовать мероприятия по усилению режима прекращения огня "будет означать возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты". Как указали в Офисе президента, "украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии соприкосновения".