ООН призывает Беларусь и Польшу решить "ужасную ситуацию" на границе

Управление ООН по правам человека утверждает, что Беларусь и Польша заставляют мигрантов и беженцев перемещаться в пределах пограничной полосы, часто оставляя этих людей в холоде, без еды, чистой воды и безопасного убежища, сообщает Радио Свобода.

Агентство ООН призвало обе страны облегчить "ужасные условия" для тех, кто находится на границе, заявив, что некоторым из этих людей угрожают или бьют белорусские силы безопасности.

Европейский Союз обвиняет режим Александра Лукашенко в том, что он ввозит мигрантов и направляет их на границы стран-членов объединения – Польши, Латвии и Литвы, чтобы отомстить за санкции, введенные из-за жестокого подавления прошлогодних протестов после противоречивых президентских выборов.