Xiaomi сравнила грядущий флагман Xiaomi 12 и iPhone 13

В преддверии анонса Xiaomi 12 китайский техногигант поделился новыми подробностями о грядущих устройствах. Компания подтвердила, что базовая модель Xiaomi 12 получит 6,28-дюймовый экран, а также сравнила смартфон с iPhone 13, сообщает 3Dnews.

Xiaomi готовится представить новое семейство флагманских смартфонов 28 декабря.

Xiaomi сообщила, что базовая версия грядущего флагмана получит корпус шириной 69,9 мм, что должно упростить работу с устройством одной рукой. Компания даже выпустила официальные изображения, на которых сравнивает этот параметр с 6,1-дюймового iPhone 13, ширина которого составляет 71,5 мм.

Ещё одно тизерное изображение рекламирует улучшенную основную камеру Xiaomi 12. Сообщается, что компания потратила два года на исследования и разработки, чтобы улучшить алгоритмы захвата изображений. Тизер также рассказывает о более быстрой обработке картинки во всех сценариях, включая фотосъёмку в ночном режиме.

Xiaomi сообщила, что грядущий флагман получит высокоэффективную систему охлаждения с большой пластиной для рассеивания тепла. Благодаря этому, по словам компании, бескомпромиссно мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 сможет обеспечить стабильно высокую производительность во всех сценариях использования смартфона.

Вероятно, до следующего вторника, когда компания официально представит Xiaomi 12 и 12 Pro, о новинках станет известно ещё много интересных подробностей.