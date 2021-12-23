В Днепре автомобиль сбил людей и протащил по остановке

В Днепре автомобиль Subaru врезался в BMW и сбил несколько человек, переходивших дорогу на "зеленый" сигнал светофора, сообщает Днепр Оперативный.

ДТП со сбитыми пешеходами произошло вечером 22 декабря на улице Паникахи, напротив ТЦ Terra. Автомобиль BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на "зеленый" свет.

В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого, по неустановленным пока причинам, не смог затормозить и врезался в BMW. После столкновение Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он буквально подмял под себя и несколько метров протащил по остановке.

На место происшествия сразу прибыли скорая и полиция. Состояние пострадавших пока не известно. Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.