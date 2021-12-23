Витренко объяснил, почему нужно наложить санкции на "СП-2"
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, почему нужно сейчас ввести санкции на газопровод "Северный поток-2". Если не введут, то РФ не будет верить угрозам Запада, пишет Сергей Щербина, РБК-Украина.
По его словам, если сейчас не наложить санкции, то Россия не будет верить никаким угрозам со стороны Запада.
"Они будут думать: смотрите, вот сейчас нам угрожали, но мы это делаем и нет никаких последствий! Почему мы должны бояться того, что, если будет полномасштабное вторжение, - введут какие-то санкции?", - заявил он.
По словам Витренко, если будет вторжение, у России будет достаточно поводов для переговоров с Западом.
"Я не спекулирую - вспомните Иловайск, Дебальцево. Как раз именно это Россия использовала для переговоров с Западом, для принуждения Украины к тем же Минским соглашениям и поддержки их Западом. Не было бы Иловайска и Дебальцево, уверен, Запад не поддерживал бы так Минские соглашения", - заявил глава "Нафтогаза".