Витренко объяснил, почему нужно наложить санкции на "СП-2"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, почему нужно сейчас ввести санкции на газопровод "Северный поток-2". Если не введут, то РФ не будет верить угрозам Запада, пишет Сергей Щербина, РБК-Украина.

По его словам, если сейчас не наложить санкции, то Россия не будет верить никаким угрозам со стороны Запада.

"Они будут думать: смотрите, вот сейчас нам угрожали, но мы это делаем и нет никаких последствий! Почему мы должны бояться того, что, если будет полномасштабное вторжение, - введут какие-то санкции?" , - заявил он.

По словам Витренко, если будет вторжение, у России будет достаточно поводов для переговоров с Западом.