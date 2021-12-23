В Нафтогазе рассказали, что будет с ценой на газ с мая 2022-го

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что будет с ценой на газ с мая 2022 года. НАК продает все по одной цене, на равных условиях, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

"Какая будет цена по этим годовым контрактам? Ну, во-первых, даже сейчас цены разные. "Нафтогаз" создал балансирующую группу и в рамках балансирующей группы мы предлагаем поставщикам на оптовом рынке для потребностей населения газ по 7,42 гривен/кубометр" , - заявил Витренко.

По его словам, НАК продает все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам.

"Мы это мониторим, если честно, показываем даже в правительстве, депутатам, регулятору. Но у нас нет полномочий с этим что-то делать. Кроме того, у нас рынок. Мы продали по оптовой цене всем одинаково, а дальше они продают, как хотят" , - рассказал он.

Витренко добавил, что перепродают по очень разным ценам - 7,88, 7,18, но есть и по 13,5, как в Херсоне.