РФ хочет атаковать, НАТО должно вооружить Украину – МИД Литвы

Россия явно хочет снова напасть на Украину, поэтому НАТО должно вооружить Киев. Такое мнение выразил в интервью The Times министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Лига.net.

"Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все свидетельства показывают, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться" , – заявил он.

По словам Ландсбергиса, целью России может быть не просто нападение, а реальное изменение ситуации с безопасностью во всем регионе.

Глава МИД Литвы считает, что НАТО должно сделать ряд шагов: четко указать РФ, "с какой экономической болью" она столкнется в случае вторжения, укрепить силы на восточном фланге Альянса и вооружить Украину.