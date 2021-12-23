"Ливерпуль" совершил невероятный камбэк в Кубке лиги

Команда Юргена Клоппа в драматическом матче Кубка лиги обыграла Лестер и вышла в полуфинал турнира, сообщает Сегодня.

В среду, 22 декабря, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором "красные" принимали Лестер.

Уже на 13-ю минуту встречи Ливерпуль "горел" 0:2, после точных ударов форварда "лис" Джейми Варди. Спустя несколько минут отставание в счете сократил игрок "красных" Окслейд-Чемберлен.

Но на 33-й минуте матча полузащитник Лестера Мэддисон забил третий гол в ворота Ливерпуля.

Во втором тайме Юргену Клоппу пришлось срочно спасать поединок и после перерыва он выпустил трех "свежих" футболистов.

"Шоковая терапия" немецкого наставника принесла свой результат. На 68-й минуте матча вышедший на замену Диогу Жога сократил отставание в счете до 2:3.

А на 5-й добавленной минуте забил игрок Ливерпуля Минамино и счет стал равным – 3:3.

В серии послематчевых пенальти удача была на стороне подопечных Юргена Клоппа – 5:4.

Лестер покидает турнир, а Ливерпуль продолжит борьбу за престижный трофей.

Англия – Кубок лиги. 1/4 финала

Ливерпуль – Лестер – 3:3 (5:4 по пен.)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 – Варди, 9, 13, Мэддисон, 33

ОБЗОР МАТЧА