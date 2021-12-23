Германия готова к любым форматам переговоров с РФ по Украине
Германия готова к любым форматам переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, сообщает Deutsche Welle.
"В принципе мы хотим внести свой вклад в деэскалацию и готовы к любым переговорам", - отметил Гебештрайт.
По его словам, ни один из возможных путей для диалога не следует закрывать.
При этом представитель правительства ФРГ добавил, что сам Берлин предпочитает "нормандский формат" с участием Германии, Франции, Украины и России.
В то же время министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок также призвала к переговорам с Москвой.
"Моя обеспокоенность велика", - заявила она, добавив, что Берлин должен приложить усилия "до последнего миллиметра" для достижения диалога.
Необходимо разговаривать, даже если есть предложения, которые с позиций ФРГ не могут быть в основе переговоров, считает глава МИД Германии.