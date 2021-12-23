Кейт Миддлтон показала новые фото в праздничном образе

В официальном Instagram герцогов Кембриджских появились новые снимки, на которых 39-летняя Кейт Миддлтон продемонстрировала подготовку к рождественскому концерту Together at Christmas, сообщает РБК-Украина.

Она украшает красными ленточками елку из Большого Виндзорского парка, подаренную королевой Елизаветой II, а также венок из Королевского садоводческого общества.

Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт Миддлтон буквально светится от счастья, наслаждаясь процессом подготовки торжества.

"Я так рада, что проведу "Вместе на Рождество" здесь, в Вестминстерском аббатстве, месте, которое действительно особенное для меня и Уильяма.