Рудык записала интервью с доктором Комаровским: говорили о вакцинации

Глава политической партии "Голос" Кира Рудык записала интервью с доктором Комаровским о вакцинации, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Мне действительно приятно, что есть такие политики, которые готовы даже приехать из Киева в Харьков, чтобы поговорить с дядей Женей о вакцинации" , - сказал Комаровский во время встречи с Рудык в Харькове.

Народный депутат выразила обеспокоенность низким уровнем вакцинации в Украине и поинтересовалась у врача, как мотивировать тех, кто не имеет объективных причин отказываться от прививки, а только боится или колеблется.

Комаровский в конце концов свел все к простым вещам: должен быть личный пример лидеров мнений и медиков и качественная информационная кампания. Он считает, что тему вакцинации следует особенно тщательно раскрывать для старшего поколения. Бабушкам, которые не смотрят политические ток-шоу, но смотрят мелодраматические и детективные сериалы, нужно рассказывать истории.

"Есть реальный молодой парень, который купил справки маме и папе, и отправил их в Турцию отдыхать. И они потом возвращаются, и у него нет ни папы, ни мамы, потому что они умерли. Расскажите эту историю. Она такая не одна. И еще: когда ребенок болеет, мамы, часто, отводят его к бабушкам, потому что самим надо на работу. Но никто не думает, есть ли у бабушки прививки? От коронавируса, гриппа, пневмококковой инфекции" , - сказал Евгений Комаровский.

Между тем врач отметил, что, например, в Израиле вообще отсутствует необходимость подобной пропаганды. Ибо у каждого пациента есть врач, которому он доверяет. И только в Украине, за государственную зарплату, могут работать не просто семейные врачи, а даже академики, профессора, завкафедры, завлаборатории института иммунологии, которые будут рассказывать, что вакцинироваться не нужно и продолжать жить на государственные деньги. Кира Рудык призналась, что сама потратила 2,5 часа на то, чтобы по пунктам разобрать со своей бабушкой и дедушкой все мифы.

"Почему людям вообще трудно поверить, что им хотят добра? Потому что они настолько привыкли к тому, что любая инициатива власти это сразу негатив и минус. Они могут представить только одно: если Комаровский говорит, что он за вакцинацию, значит, что ему государство занесло два чемодана денег. И все. И тут надо четко понимать, что я точно не имею никакого отношения ни к власти, ни к Министерству здравоохранения.

Это моя человеческая позиция. Я лично закончил вакцинацию, вторую дозу получил в мае. То есть я привит, нормально, никаких проблем. Моя семья привита, все мои дети привиты, жена привита, все привиты вокруг меня. Нет в моей больнице никого, кто бы не привился. И все они не работают ни на Минздрав, ни на Офис президента. Поэтому то, что я говорю - это моя человеческая и врачебная позиция. Позиция человека, который 40 лет лечит детей" , - прокомментировал Комаровский.

В ходе беседы Кира Рудык и доктор Комаровский сошлись на том, что необходимо мотивировать именно семейных врачей. А людям объяснять и показывать пример.