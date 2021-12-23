США пригрозили России на фоне угрозы вторжения в Украину
Заместитель постоянного председателя США при ООН Ричард Миллс предупредил РФ о последствиях из-за нового вторжения в Украину. Говорят, что будут масштабные последствия, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
США осуждают наращивание военной мощи России и агрессивную риторику в отношении Украины. Применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом, включая Устав ООН.
"Мы призываем Россию к деэскалации, работе по дипломатическим каналам и обеспечению прозрачности своей военной деятельности. Дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене", - заявил Миллс.