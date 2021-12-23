Канада следит за делом против Порошенко и настаивает на объективности

Канада внимательно следит за серьезными обвинениями в адрес лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и отмечает важность того, чтобы расследование соответствовало высоким стандартам прозрачности и законности, сообщает Деловая столица.

Об этом идет речь в сообщении посольства Канады в Украине в Twitter.

"Канада внимательно следит за серьезными обвинениями в адрес пятого президента Петра Порошенко. Важно, чтобы любое расследование отвечало самым высоким стандартам прозрачности, справедливости, законности и беспристрастности" , — пишет пресс-центр.