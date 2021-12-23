Украинский футболист потерял сознание в матче Кубка Бельгии
Вингер бельгийского Мехелена Марьян Швед угодил в больницу после столкновения с вратарем Эйпена, сообщает Сегодня.
Неприятное событие произошло во время матча 1/4 финала Кубка Бельгии, в котором Мехелен принимал команду Эйпен.
Украинская ракета, как называют Марьяна бельгийские болельщики, вышел на замену во втором тайме поединка, при счете 1:1.
Спустя несколько минут украинец лежал на футбольном поле без сознания, после жесткого столкновения с вратарем Эйпена.
"Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине, но не двигался.Затем его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. После игры он пришел в себя.Надеюсь, что он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам", – цитирует наставника Мехелена Воутера Вранкена Gva.be.
После столкновения с вратарем Эйпна Швед был доставлен в больницу и его жизни ничего не угрожает.
Добавим, что команда украинца пропустила два гола после его замены и вылетела из Кубка Бельгии (1:3).
В текущем сезоне Марьян Швед сыграл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.