Звездный стилист назвал самые модные прически 2022 года

Звездный стилист и основатель салона красоты " Рики Уолтерс рассказал о самых трендовых тенденциях в прическах, ожидающих красоток уже в 2022 году. По словам специалиста, многие идеи парикмахеры заимствуют у героев известных сериалов и фильмов, сообщает Обозреватель.

К примеру, уже в следующем году одной из самых модных манипуляций с волосами будет прическа персонажа из "Игры в кальмара", а тренд на цвет задала главная героиня "Хода королевы".

Боб кальмара

За основу был взят классический итальянский боб, к которому добавили рубленую челку и небрежный вид, как у главной героини южнокорейского сериала от Netflix Чон Хо Ен.

Короткий итальянский боб – это длина, которая позволит убрать волосы в пучок, открывая при этом шею. В основе такой стрижки лежит прямая линия среза, не требующая филировки или дополнительных слоев. За счет этого волосы выглядят густыми и объемными.

Биб кальмара стал новым трендом. Источник: Instagram @rickyandthe64

Рыжий цвет

По мнению стилиста, в следующем году очень многие девушки перекрасятся в разные оттенки рыжего цвета, ведь он будет на пике популярности. Блонд и темные цвета уступят свои позиции в пользу оттенка, как у персонажа Ани Тейлор-Джой из "Хода королевы".

Оттенок волос Ани Тейлор-Джой станет новым трендом. Источник: Скриншот из сериала "Ход королевы"

Прическа-перья

По словам Рики, его клиентки уже сейчас просят "порубить" им волосы на слои, чтобы они выглядели более густыми и мягкими. Такая прическа делает пряди похожими на перышки, которые разлетаются и закручиваются в разные стороны.

Клиенты Рики просят сделать для них прическу-перья

Французская прическа

Считается, что удлиненная интерпретация классического боба, наиболее свойственная женщинам во Франции, отсюда и название. Она подойдет красавицам, которые не желают прощаться с длиной, однако хотят придать своему образу легкости и объема.

Французский боб будет актуален в следующем году. Источник: Instagram @rickyandthe64

Грива

Стилист отмечает, что в тренд на кудри еще долго будет в моде, поэтому обладательницам естественных локонов не нужно выпрямлять свои пряди. Напротив, их лучше завить в пышную гриву и гордо хвастаться своей индивидуальностью.

Грива будет трендовой прической в 2022 году. Источник: Instagram @rickyandthe64

Голливудские локоны

Классические крупные локоны, которые легко можно сделать благодаря фену и расческе, также остаются актуальными. Такую прическу можно сделать без помощи стилиста, ведь за ней легко ухаживать как обладательницам длинных волос, так и модницам с короткой стрижкой.