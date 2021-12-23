Ночные приемы пищи опасны для мозга

Американские эксперты пришли к выводу, что перекусы в ночное время способны не только навредить фигуре и стать причиной появления лишних кило, но также нарушить процессы мозговой деятельности: расстройство суточных ритмов ведет прямиком к проблемам с памятью, сообщает Men's Life.

Научные работники из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели ряд исследований с участием лабораторных грызунов, которые ведут ночной образ жизни. Всех мышей разделили на две группы: первая на протяжении двух недель получала питание лишь с девяти вечера до трех часов ночи, а вторая — после девяти утра. Абсолютно все грызуны проводили во сне равное количество времени. Но, как оказалось в результате, особи, питавшиеся в ночное время, начали страдать от различных проблем со сном (в разы чаще просыпались и не могли уснуть). Плюс ко всему, их суточные ритмы расстроились, что привело к нарушениям выработки белков — в особенности тех, которые оказывают прямое влияние на состояние памяти и процесс обучения. В результате мыши, получавшие еду исключительно в отведенное для сна время, начали испытывать проблемы с памятью.

Специалисты пока не могут сказать точно, насколько сильное негативное влияние оказывают ночные походы к холодильнику на память человека. Но уже достоверно известно, что люди, которые работают по ночам, гораздо хуже справляются с тестами на интеллект.