В Москве началась пресс-конференция Путина

Сегодня, в 11 часов по киевскому времени началась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие проходит в очном режиме, сообщает Страна UA.

В этом году из пандемии коронавируса на мероприятие аккредитовали только 500 журналистов (ранее приглашали всех, потому цифра была больше в 2-3 раза).

В мероприятии будут участвовать представители СМИ, которые в России признаны "иностранными агентами", а также спецкор "УНИАН" Роман Цимбалюк, которого власти РФ обвиняют во вражде и ненависти к россиянам.

Иностранные журналисты сообщают российским СМИ, что будут ожидаемо намерены задавать вопросы о возможном вторжении России в Украину.