Ахметов: мы будем защищать свободу слова в Украине
Владелец телеканалов "Украина" и "Украина24" бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии The Washington Post заявил, что будет защищать институт свободы слова в Украине, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова", - сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.
Бизнесмен заявил, что принадлежащие ему медиа всегда предоставляли и будут предоставлять возможность высказаться как представителям власти, так и оппозиции.
"Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов", - подчеркнул Ринат Ахметов.
На вопрос об отношении к закону об олигархах, Ахметов сообщил, что не против закона как такового, но против ущемления права человека и базовые принципы демократии.
"Я поддерживаю борьбу с коррупцией в Украине, но эта проблема не решается принятием противоречивых законов и формирования списка "врагов народа", - сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.
По данным The Washington Post, каждый третий украинец считает закон об олигархах элементом популизма и попыткой президента Владимира Зеленского повысить его падающий рейтинг.
В статье издания говорится, что президент выбрал не лучший момент для внутренних разборок, "подходе, который рискует разделить страну на фоне возможного нападения".