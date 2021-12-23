Ахметов: мы будем защищать свободу слова в Украине

Владелец телеканалов "Украина" и "Украина24" бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии The Washington Post заявил, что будет защищать институт свободы слова в Украине, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова" , - сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.

Бизнесмен заявил, что принадлежащие ему медиа всегда предоставляли и будут предоставлять возможность высказаться как представителям власти, так и оппозиции.

"Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов" , - подчеркнул Ринат Ахметов.

На вопрос об отношении к закону об олигархах, Ахметов сообщил, что не против закона как такового, но против ущемления права человека и базовые принципы демократии.

"Я поддерживаю борьбу с коррупцией в Украине, но эта проблема не решается принятием противоречивых законов и формирования списка "врагов народа" , - сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.

По данным The Washington Post, каждый третий украинец считает закон об олигархах элементом популизма и попыткой президента Владимира Зеленского повысить его падающий рейтинг.

В статье издания говорится, что президент выбрал не лучший момент для внутренних разборок, "подходе, который рискует разделить страну на фоне возможного нападения".