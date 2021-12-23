Месси повторил личный антирекорд результативности

Аргентинский суперфорвард ПСЖ опять ушел с поля без забитого мяча, сообщает Сегодня.

В матче 19-го тура французской Лиги 1 Пари-Сен-Жермен на выезде играл против аутсайдера чемпионата Лорьяна. Команда Месси сумела уйти от поражения на последних минутах поединка. Но спасительный гол забил не Лео, а его партнер по атаке Мауро Икарди.

Этот матч стал восьмым подряд выездным поединком, в котором Месси не забивает.

Неприятная серия стала повторением антирекорда 15-летней давности, когда аргентинец выступал за Барселону, сообщает Stats Foot. Предыдущий раз Месси так долго не забивал с сентября 2006 года по март 2007-го.

Lionel Messi n'a pas marqué lors de ses 8 premiers matchs disputés à l'extérieur en compétition officielle avec le @PSG_inside égalant sa pire série en déplacement en club dans sa carrière professionnelle (8 avec Barcelone entre septembre 2006 et mars 2007). @PSSportsFR #FCLPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) December 22, 2021

Отметим, что результативность аргентинца в Лиге 1 выглядит удручающей – всего 1 гол в 11 матчах.