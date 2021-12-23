Nikola Corporation начала поставки первых грузовиков

Американский стартап Nikola Corporation, переживающий непростые времена из-за мошеннических действий своего основателя, поставил два первых электрических грузовика Tre BEV для транспортной компании Total Transportation Services Inc. (TTSI) из США, сообщает 3Dnews.

В рамках пилотного проекта также были поставлены два грузовика Tre FCEV на водородных топливных элементах.

Источник изображения: Nikola Corporation

Грузовики будут тестироваться TTSI в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. В случае успешного завершения пилотного проекта Nikola планирует поставить TTSI в течение двух лет 100 грузовиков с нулевым выбросом — 30 электрических Tre BEV в 2022 году и 70 водородных моделей Tre FCEV в 2023 году. Как указано в пресс-релизе, сделка будет реализована при условии получения TTSI «определённого государственного финансирования».

В сентябре IVECO (входит в состав CNH Industrial) и Nikola подписали меморандум о взаимопонимании с администрацией порта в Гамбурге Hamburg Port Authority AöR (HPA), касающийся продажи до 25 электрических грузовиков Nikola Tre BEV.

Источник изображения: Nikola Corporation

У IVECO и Nikola есть совместное предприятие по производству автомобилей в Ульме, Германия (на территории завода по производству грузовиков IVECO), которое будет производить автомобили Nikola в версиях BEV и FCEV для Европы. Впрочем, этот завод поначалу будет поставлять грузовики и клиентам в США. Базой грузовых автомобилей станет платформа IVECO S-Way, включая модифицированную кабину водителя.

Завод Nikola в Кулидже (штат Аризона, США), находящийся на стадии расширения, тоже начал предсерийное производство автомобилей Nikola Tre BEV.