Нардепы от "Евросолидарности" подали заявление о "госизмене" Зеленского

Народные депутаты от партии "Евросолидарность" подали в правоохранительные органы заявление о возможной госизмене Владимира Зеленского и о вероятном финансировании им терроризма﻿. Об этом говорится в заявлении на сайте партии, сообщает Деловая столица.

"Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали уведомление о преступлении Владимира Зеленского и его окружении в Офис Генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины" , — указано в сообщении.

Отмечается, что в сообщении об уголовном правонарушении, в частности, отмечено: "во время каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора".

"По состоянию на декабрь 2021 года Украина находится на грани энергетической катастрофы, без внешней помощи страна бессильна перед энергетическим шантажом агрессора — Российской Федерации, что является прямыми последствиями действий высшего руководства страны, в частности, гражданина Зеленского Владимира Александровича, занимающего с 2019 года должность Президента Украины " , – говорится в документе.

Представители "ЕС" отмечают, что в течение 2016 — 2019 годов высшее руководство государства вместе с профильным министерством провело переоборудование украинских ТЭС на добываемый на украинских угледобывающих предприятиях уголь газовой группы с целью обеспечить независимость государства в сфере тепло и электроснабжения.

"По состоянию на начало 2019 года 55 из 75 блоков ТЭС были переведены на сжигание газового угля, и только 18% электроэнергии всех ТЭС производилось путем сжигания антрацита. Фактически, зависимость страны от поставок российского угля и угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей преодолена, и это обеспечило Украине энергетическую независимость в сфере тепло и электроснабжения" , — сообщают в "Евросолидарности".

В партии подчеркивают, что со вступлением Зеленского в должность президента Украины "произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий".

"Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора Российской Федерации и ныне недружественной – Республики Беларусь" , — отмечают в политсиле.

В партии убеждены, что государственное предприятие ПАО "Центрэнерго" перешло на российский уголь "в интересах Игоря Коломойского".

"По меньшей мере, 1,5 млн т угля различных марок (в том числе газовый уголь, который есть в Украине), перепродали государственной компании Центрэнерго фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля — преимущественно российское" , — отмечают в "Евросолидарности".

В партии заявляют, что об этом утверждает в своем расследовании портал bihus.info — в частности, в сюжете журналистки Алисы Юрченко "КОЛОМОЙСКИЙ.RU" для телепрограммы "Наши гроші з Денисом Бігусом".

"За время президентства Зеленского около 4 млрд долл. США были потрачены на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран" – говорится в заявлении о преступлении.

Также в "Евросолидарности" отмечают, что часть импортируемого угля, под видом российского, "является углем добытым и незаконно вывезенным с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей для последующей поставки на украинские ТЭС" .

"Приведенные сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из Российской Федерации для украинских ТЭС, генерирующих тепло и электроэнергию. Указанные действия совершаются высшим руководством государства с началом пребывания на посту Президента Украины Зеленского В.А., не могли быть ему неизвестны и совершаться без его участия и разрешения", – убеждены депутаты.

В партии отмечают, что "указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины "Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины"".

"В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета таких закупок решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины" уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.258-5 "Финансирование терроризма"" , — добавили в партии.

Также в политсиле заявили, что президента нужно привлечь к ответственности по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть за "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения".

"Депутаты требуют безотлагательно, но не позднее 24 часов после представления уведомления о совершенном уголовном правонарушении внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам вышеприведенных уголовных правонарушений, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений доставить заявителю расследование" , — говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря Петр Порошенко отказался получить повестку о вызове на допрос по снабжению углем с временно оккупированных территорий. ГБР заявило, что следователи пытались вручить Порошенко повестку о вызове вблизи Верховной Рады, однако он их проигнорировал и уехал в неизвестном направлении. В СБУ заявили, что расследование дела продолжается.

Подозрение в государственной измене и содействии террористической организации пятому президенту Украины Петру Порошенко отправили по почте, потому что сейчас он находится за границей.

20 декабря в Госбюро расследований подтвердили оглашение подозрения пятому президенту Украины в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

В партии "Европейская солидарность" назвали подозрение Порошенко политическим преследованием оппозиции.

Сам пятый президент в видеообращении к Зеленскому из Варшавы заявил, что вернется в Украину в январе следующего года.