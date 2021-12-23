Южная Корея высвободит часть нефти из госрезерва

Власти Южной Кореи с января 2022 г. высвободят 3,17 млн барр. из государственных нефтяных запасов. Этот шаг будет способствовать стабилизации цен на топливо, сообщает Enkorr.

Такое решение было принято после консультаций правительства с местными нефтеперерабатывающими предприятиями.

Правительство считает, что оставшихся запасов будет достаточно на ближайшее время, в том числе для того, чтобы справиться с возможным топливным кризисом.

Объем нефти, который планируется высвободить из хранилищ, составляет 3,3% от государственного стратегического нефтяного резерва Южной Кореи.

В конце ноября правительство Южной Кореи приняло решение о продаже части нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья после предложения со стороны США.

Для снижения внутренних цен на топливо США ранее решили задействовать стратегический резерв нефти и выпустить на рынок 50 млн баррелей синхронно с рядом других стран-потребителей. Эту инициативу поддержал ряд стран.