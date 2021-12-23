Американский ринг-анонсер разбился на мотоцикле

Американский ринг-анонсер Дэвид Диаманте стал жертвой ДТП и оказался в больнице в тяжелом состоянии, сообщает УНИАН.

Диаманте попал в ДТП на мотоцикле и получил травмы различной степени тяжести, в частности у него обнаружили три трещины в позвоночнике, многочисленные переломы ребер и серьезное повреждение правого колена.

Во время пятичасовой операции ему вставили в позвоночник девять винтов, стержни и донорские материалы.

Дэвид Диаманте / фото BoxingScene

Дэвид уже даже сделал заявление о своем состоянии здоровья:

"Это будет трудный путь. Я получил серьезные травмы, понадобится время, чтобы оправиться после них. Это будет проблематично. Мне придется снова учиться ходить, а сейчас существует риск осложнений. Но я сохраняю позитивный настрой и вернусь как можно быстрее".

Заметим, что Диаманте работал на боях Александра Усика. В частности американец оглашал вердикт судей в поединке украинца против россиянина Мурата Гассиева. В том бою Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.