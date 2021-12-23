Ученые назвали еще один симптом "Омикрона"

Сонный паралич может быть тревожным побочным эффектом "Омикрона". На такой тревожный ночной симптом нового штамма коронавируса указали в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS), сообщает Сегодня.

Почему возникает сонный паралич или почему он может быть более вероятным, когда человек болеет коронавирусом, точно неизвестно, но это может быть связано со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей.

"Это может возникнуть только в результате нарушенного режима сна – COVID– это время повышенного стресса" ,– говорится в сообщении.

Что такое сонный паралич

В NHS утверждают, что большинство людей имеют с этим дело всего раз или два в жизни. Сонный паралич – это когда вы не можете двигаться или говорить, когда просыпаетесь или засыпаете. Это может быть страшно, но безопасно.

Симптомы вируса

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":