Болгария открылась для туристов из Украины: условия въезда

Болгария, которая оставалась закрытой для туристов из Украины с 30 октября 2021 года, с 20 декабря снова открыла границы для всех украинцев, сообщает УНИАН.

Это стало возможным после того, как власти Болгарии отнесли Украину к оранжевой зоне.

Условия въезда в Болгарию для туристов из Украины:

сертификат о вакцинации против COVID-19 (признаются все имеющиеся в Украине вакцины)

или сертификат о переносе болезни

или свежий отрицательный результат теста на коронавирус

Лица, которые не предъявят никаких документов по COVID-19, помещаются на 10-дневный карантин. ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на антиген можно сделать не ранее, чем через 72 часа после прибытия в страну. В случае отрицательного результата проведенного исследования карантин считается прекращенным со дня, следующего за днем получения результата.

Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.

На территорию страны допускаются без необходимости представления документов о COVID-19 лица, которые перемещаются транзитом через территорию Республики Болгария, в случаях, когда может быть гарантирован немедленный выезд с территории страны.

В то же время, на территории Болгарии все еще действует ряд карантинных ограничений. В частности, 21 октября 2021 года в стране было внедрено требование наличия "зеленого сертификата" для посетителей общественных мест:

ресторанов и кафе

развлекательных заведений

кинотеатров

театров

спортзалов и тренажерных залов

торговых объектов площадью более 300 квадратных метров

Требование предоставления "зеленого сертификата" не будет распространяться на посещение продуктовых магазинов, аптек, банковских учреждений, а также на перемещение общественным транспортом.