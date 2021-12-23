Археологи наткнулись на сокровища с двух затонувших кораблей

В Израиле во время раскопок на побережье Средиземного моря археологи наткнулись на сокровища, которые перевозились на двух кораблях около 1700 и 600 лет назад, сообщает УНИАН.

Археологи предполагают, что оба судна были пришвартованы у берега, и что их уничтожил шторм.

Отмечается, что среди найденных артефактов есть восьмиугольное золотое кольцо с драгоценным зеленым камнем, на котором изображен образ "доброго пастыря", или Иисуса.

Археологи нашли уникальное золотое кольцо / фото facebook.com/Antiquities

Кроме того, археологи обнаружили сотни серебряных и бронзовых древнеримских и мамлюкских монет, бронзовую статуэтку в форме орла, десятки бронзовых колокольчиков, которые должны были отгонять злых духов.

Археологи обнаружили сотни серебряных и бронзовых монет / фото facebook.com/Antiquities

Археологи обнаружили сотни серебряных и бронзовых монет / фото facebook.com/Antiquities

Известно, что один из кораблей, потерпевший крушение, принадлежит к эпохе Древнего Рима, а второй – более современный, так называемой эпохи мамлюков (1291–1516).