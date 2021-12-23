Украина сможет производить вакцины и препараты от коронавируса – Ляшко

Уже в следующем году Украина может начать производить лекарства и вакцины от коронавируса по патенту двух американских компаний Pfizer и Merck, надеются в Министерстве здравоохранения Украины. Об этом рассказал глава ведомства Виктор Ляшко, сообщает Голос Америки.

"Украина мечтает производить и таблетки, и вакцины. И мы обращались к производителям. Если посмотреть сегодня, то мы в шорт-листе и Pfizer, и Merck – Украина как потенциальная страна для локализации производства или для того, чтобы мы по патенту производили на территории нашей страны", – подчеркнул глава украинского Минздрава.

По словам Ляшко, для этого у Украины есть возможности, а также государство зарекомендовало себя как надежного партнера:

"То партнерство, которое сейчас происходит между нами и Соединенными Штатами Америки, нам дает надежду, что мы все это сделаем".

Сейчас, по данным ВОЗ, утвержденные на международном уровне вакцины против коронавируса производят в 21 стране мира.