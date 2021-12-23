Советы для всех знаков Зодиака: как загадать желание на Новый год

В новогоднюю ночь многие украинцы загадывают желания - верят, что таким образом смогут притянуть к себе удачу. И это действительно так - Вселенная готова услышать каждого и помочь реализовать то, о чем вы мечтаете. УНИАН подскажет, когда загадывают желания на Новый год и как, сообщает УНИАН.

Как загадать желание на Новый год 2022 знакам Зодиака

Овен, Лев, Стрелец

Представители огненной стихии должны обращаться к пламени, чтобы Высшие силы помогли в реализации мечты. Если вы хотите попросить о чем-то, потушите общий свет в комнате, зажгите свечу и вслух расскажите огоньку заветное желание. В случае, если вам нужно, наоборот, от чего-нибудь избавиться, напишите на листе бумаги перечень нежелательных событий в жизни и сожгите его над пламенем свечи. Пепел нужно будет развеять по воздуху.

Рак, Скорпион, Рыбы

Вода - мощная природная стихия, которая поможет вам достичь желаемого. В новогоднюю ночь астрологи рекомендуют написать на листе бумаги свою мечту, затем сделать кораблик и пустить его по воде в открытом водоеме. Если такой возможности нет, можете использовать и ванную - опустите кораблик на воду и оставьте, пока он не утонет.

Водолей, Близнецы, Весы

Ваша стихия - Воздух, а это значит, что наиболее подходящий вариант - загадать желание на открытой местности. Можно выйти на улицу или на балкон, посмотреть на тучи или облака и, обращаясь к Высшим силам, мысленно произнести желание. Будьте уверены - небо услышит вас и унесет с собой заветную мечту, чтобы вскоре ее исполнить.

Телец, Козерог, Дева

Знаки Зодиака, которые обретают силу через стихию Земли. Некоторые эзотерики говорят, что также могут помочь и материальные ценности - деньги. Вы можете в Новый год взять в руки монетку и, глядя на нее, загадать желание. После того, как ритуал будет завершен, носите с собой эту монетку до тех пор, пока мечта не исполнится.

Как правильно загадать желание на Новый год под бой курантов

Существует большое количество вариантов, к кому вы будете обращаться. Выбор покровителя зависит от ваших личных убеждений и вероисповедания. Вне зависимости от того, кто возьмется за исполнение ваших желаний, можно выбрать один из нижеприведенных способов взаимодействия.

12 желаний на новый год

Метод, который придумали в Испании. Люди там считают, что, пока куранты бьют 12 раз, нужно съесть 12 виноградин и на каждую загадать желание. Помните о том, что косточки нужно выплюнуть до того, как бой часов окончится. Впрочем, можно немного обойти правила и купить фрукты без косточек.

Нарисуйте мечту

Для того, чтобы воспользоваться этим вариантом, не обязательно уметь рисовать, как Дали. Главное - энергетический посыл. Вам нужно взять лист бумаги и яркими красками изобразить на нем всё то, что вы хотите получить в будущем году. Затем сверните свое художество в трубочку, перевяжите красной нитью и повесьте на елку. Пока будут бить куранты, снимите перечень и уберите в укромное место. Когда желание исполнится, разверните сверток и обведите желание красной краской. Как только у вас появится новая цель - рисуйте следующий плакат, а этот сожгите.

Заветный конверт

За полчаса до того, как начнут бить куранты, напишите на листке бумаги свои планы и цели на следующий год. Сверните листок, положите в конверт красного цвета или оберните красной бумагой. Затем спрячьте в карман, положите сверху ладонь и, пока бьют куранты, прокручивайте в голове то, что написали, прикасаясь к конверту. После того, как часы пробьют 12 раз, достаньте конверт из кармана, спрячьте в укромное место и не доставайте до конца года.