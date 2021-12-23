Елена Зеленская восхитила вечерним образом на конференции послов

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" в вечернем образе, сообщает УНИАН.

Супруга президента Владимира Зеленского надела черное приталенное платье с драпировкой от украинского дизайнера Лилии Литковской. Отметим, что оно идеально подчеркнуло ее фигуру, а шелк добавил образу романтичности.

Интересно, что платье оголяло плечи Зеленской. Такой наряд не является типичным для нее, ведь первая леди предпочитает носить элегантные костюмы.