Lotus снимает с производства три модели

Последним автомобилем марки, который оснастят традиционным двигателем внутреннего сгорания, станет Emira. Она встанет на конвейер весной 2022 года, сообщает Autoconsulting.

Британский бренд Lotus занимается выпуском спортивных и гоночных автомобилей. История компании началась ещё в 1952 году, а в 1986-ом её купил американский концерн General Motors. Затем, в 1996 году, контрольный пакет оказался у малайзийского концерна Perusahaan Otomobil Nasional Bhd (Proton), далее, осенью 2017-го, большая часть (а точнее 51%) акций компании Lotus Cars оказалась у китайского концерна Geely.

По итогам 2020 года на европейском рынке автомобили Lotus разошлись тиражом в 560 экземпляров (этот результат на 1,4% меньше, чем годом ранее). Отметим, за последнее десятилетие лучшим для бренда был 2016-ый: тогда удалось реализовать 874 спорткара, после этого показатели только падали, причём самым заметным оказался спад в 2019-ом – «минус» 20,5%. В текущем году показатель марки в Старом Свете вырос: с января по октябрь реализовано 527 машин, что на 22,8% больше, чем за первые десять месяцев 2020-го года.

Сейчас Европа продолжает ужесточать экологические нормы, что заставляет многих автопроизводителей постепенно переходить на выпуск гибридов, а также полностью электрических машин. Затронул этот процесс в том числе и Lotus. Сегодня компания прощается сразу с тремя моделями – Elise, Exige и Evora: последние экземпляры уже сошли с конвейера.

В компании подсчитали, что за последние 26 лет в общей сложности было выпущено 51 738 единиц Elise, Exige и Evora. Это количество равно почти «половине от общего объёма производства Lotus за его 73-летнюю историю». Финальные экземпляры каждой из перечисленных моделей останутся в коллекции Lotus, как часть наследия. Последний спорткар Elise (35 124-ый по счёту) получил версию Sport 240 и жёлтый цвет кузова. Exige (10 497) оказался зелёным в варианте исполнения Cup 430. А модификация финальной Evora (6117) – GT430 Sport, цвет кузова – тёмно-серый металлик.

Теперь, когда производство отправленных в отставку моделей завершено, сборочные линии завода будут полностью переоборудованы, так как здесь уже весной наладят выпуск последнего автомобиля Lotus, который получит традиционный ДВС – Emira. В компании отметили, что мощности обновлённой линии позволят выпускать в год до 5 тыс. спорткаров (при работе в одну смену).

Ближайшее будущее в компании связывают с электрическим купе Evija, которое было представлено ещё в 2019-ом, однако старт его производства пришлось отложить. Тираж гиперкара будет ограничен всего 130 экземплярами. Кроме того, новинкой станет первый кроссовер бренда, известный на данный момент под индексом Type 132. Его премьера пройдёт в 2022 году, а производство наладят на заводе Geely в Китае.