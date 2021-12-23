Единая тарифная сетка-2022. Как повысят должностные оклады

Единая тарифная сетка-2022. Как повысят должностные оклады
Фото: Pixabay

Утвержденным бюджетом на 2022 год предусмотрен рост должностных окладов по ЕТС (единственной тарифной сеткой), сообщает Новое время.

Документом регламентированы размеры минимальной зарплаты, прожиточного минимума и ограничения доходов работников бюджетных сфер.

В пояснительной записке госбюджета-2022 отмечается, что заработные платы работников бюджетной сферы по ЕТС планируют с должностного оклада работника 1 тарифного разряда. В следующем году их размер составит:

  • 2893 грн — с 1 января;
  • 2982 грн — с 1 октября.

Напомним, что должностной оклад работника 1 тарифного разряда по ЕТС с 1 декабря 2021 составляет 2893 грн. Фактически таковым он и останется до 1 октября следующего года.

С помощью указанных показателей можно сосчитать размер должностных окладов работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году.

Должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году

Разряды
 Коэффициент повышения оклада
 Оклад (тарифная ставка) с 1 января по 30 сентября
 Оклад (тарифная ставка) с 1 октября по 31 декабря
1
 1
 2893
 2982
2
 1,09
 3153
3250
3
 1,18
 3414
3519
4
 1,27
 3674
3787
5
 1,36
 3934
4056
6
 1,45
 4195
4324
7
 1,54
 4456
4592
8
 1,64
 4745
4890
9
 1,73
 5005
5159
10
 1,82
 5265
5427
11
 1,97
 5699
5875
12
 2,12
 6133
6322
13
 2,27
 6567
6769
14
 2,42
 7001
7216
15
 2,58
 7464
7694
16
 2,79
 8071
8320
17
 3
 8679
8946
18
 3,21
 9287
9572
19
 3,42
 9894
10198
20
 3,64
 10531
10854
21
 3,85
 11138
11481
22
 4,06
 11746
12107
23
 4,27
 12353
12733
24
 4,36
 12613
13002
25
 4,51
 13047
 13449

Следовательно, должностной оклад (ставка) работника 1 тарифного разряда в 2022 году составит:

  • 2893 грн — с 1 января по 30 сентября;
  • 2982 грн — с 1 октября по 31 декабря.

Напомним, минимальная зарплата в 2022 году составит:

  • 6500 грн — с 1 января по 30 сентября;
  • 6700 грн — с 1 октября по 31 декабря.

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