Единая тарифная сетка-2022. Как повысят должностные оклады
Утвержденным бюджетом на 2022 год предусмотрен рост должностных окладов по ЕТС (единственной тарифной сеткой), сообщает Новое время.
Документом регламентированы размеры минимальной зарплаты, прожиточного минимума и ограничения доходов работников бюджетных сфер.
В пояснительной записке госбюджета-2022 отмечается, что заработные платы работников бюджетной сферы по ЕТС планируют с должностного оклада работника 1 тарифного разряда. В следующем году их размер составит:
- 2893 грн — с 1 января;
- 2982 грн — с 1 октября.
Напомним, что должностной оклад работника 1 тарифного разряда по ЕТС с 1 декабря 2021 составляет 2893 грн. Фактически таковым он и останется до 1 октября следующего года.
С помощью указанных показателей можно сосчитать размер должностных окладов работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году.
Должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году
| Разряды
| Коэффициент повышения оклада
| Оклад (тарифная ставка) с 1 января по 30 сентября
| Оклад (тарифная ставка) с 1 октября по 31 декабря
| 1
| 1
| 2893
| 2982
| 2
| 1,09
| 3153
| 3250
| 3
| 1,18
| 3414
| 3519
| 4
| 1,27
| 3674
| 3787
| 5
| 1,36
| 3934
| 4056
| 6
| 1,45
| 4195
| 4324
| 7
| 1,54
| 4456
| 4592
| 8
| 1,64
| 4745
| 4890
| 9
| 1,73
| 5005
| 5159
| 10
| 1,82
| 5265
| 5427
| 11
| 1,97
| 5699
| 5875
| 12
| 2,12
| 6133
| 6322
| 13
| 2,27
| 6567
| 6769
| 14
| 2,42
| 7001
| 7216
| 15
| 2,58
| 7464
| 7694
| 16
| 2,79
| 8071
| 8320
| 17
| 3
| 8679
| 8946
| 18
| 3,21
| 9287
| 9572
| 19
| 3,42
| 9894
| 10198
| 20
| 3,64
| 10531
| 10854
| 21
| 3,85
| 11138
| 11481
| 22
| 4,06
| 11746
| 12107
| 23
| 4,27
| 12353
| 12733
| 24
| 4,36
| 12613
| 13002
| 25
| 4,51
| 13047
| 13449
Следовательно, должностной оклад (ставка) работника 1 тарифного разряда в 2022 году составит:
- 2893 грн — с 1 января по 30 сентября;
- 2982 грн — с 1 октября по 31 декабря.
Напомним, минимальная зарплата в 2022 году составит:
- 6500 грн — с 1 января по 30 сентября;
- 6700 грн — с 1 октября по 31 декабря.