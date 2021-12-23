Единая тарифная сетка-2022. Как повысят должностные оклады

Утвержденным бюджетом на 2022 год предусмотрен рост должностных окладов по ЕТС (единственной тарифной сеткой), сообщает Новое время.

Документом регламентированы размеры минимальной зарплаты, прожиточного минимума и ограничения доходов работников бюджетных сфер.

В пояснительной записке госбюджета-2022 отмечается, что заработные платы работников бюджетной сферы по ЕТС планируют с должностного оклада работника 1 тарифного разряда. В следующем году их размер составит:

2893 грн — с 1 января;

2982 грн — с 1 октября.

Напомним, что должностной оклад работника 1 тарифного разряда по ЕТС с 1 декабря 2021 составляет 2893 грн. Фактически таковым он и останется до 1 октября следующего года.

С помощью указанных показателей можно сосчитать размер должностных окладов работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году.

Должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году

Разряды

Коэффициент повышения оклада

Оклад (тарифная ставка) с 1 января по 30 сентября

Оклад (тарифная ставка) с 1 октября по 31 декабря

1

1

2893

2982

2

1,09

3153

3250

3

1,18

3414

3519

4

1,27

3674

3787

5

1,36

3934

4056

6

1,45

4195

4324

7

1,54

4456

4592

8

1,64

4745

4890

9

1,73

5005

5159

10

1,82

5265

5427

11

1,97

5699

5875

12

2,12

6133

6322

13

2,27

6567

6769

14

2,42

7001

7216

15

2,58

7464

7694

16

2,79

8071

8320

17

3

8679

8946

18

3,21

9287

9572

19

3,42

9894

10198

20

3,64

10531

10854

21

3,85

11138

11481

22

4,06

11746

12107

23

4,27

12353

12733

24

4,36

12613

13002

25

4,51

13047

13449



Следовательно, должностной оклад (ставка) работника 1 тарифного разряда в 2022 году составит:

2893 грн — с 1 января по 30 сентября;

2982 грн — с 1 октября по 31 декабря.

Напомним, минимальная зарплата в 2022 году составит: