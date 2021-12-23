Путин отказался гарантировать ненападение на Украину

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Кремль не интересует ход переговоров с НАТО по вопросам безопасности в Европе, касающихся Украины. При этом главным там считают их результат: Запад должен "немедленно" дать гарантии безопасности РФ.﻿ С такими словами российский лидер выступил на пресс-конференции 23 декабря, сообщает Обозреватель.

Так, отвечая на вопрос, журналиста Sky News, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину, Путин заявил, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

"Ни одного дюйма на Восток – сказали нам в 90-е. Ну и чего? Надули. Пять волн расширения НАТО. В Румынии и Польше появляются ракетные системы. Мы, что ли, пришли? К нам пришли" , – высказался он, приплетая к нынешней ситуации времена распада СССР.

Он напомнил, что Кремль считает неприемлемым "движение НАТО на Восток". И в этом контексте заявил об ударных системах США, которые те якобы "стоят на пороге дома россиян".

"Мы что ли ставим ракеты у границ США, нет, это они находятся у нас на пороге. Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома?" – высказался Путин.

По его словам, в этом требовании "нет ничего необычного", и Кремль хочет конкретных гарантий от Запада, а не "забалтывать это десятилетиями".