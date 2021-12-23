Путин сообщил, где и когда состоятся переговоры с США

США и Россия проведут встречу в Женеве в начале следующего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции, сообщает Новое время.

На встрече будут обсуждаться "гарантии безопасности" для РФ, среди которых – невступление Украины в НАТО и не расширение НАТО на восток, сказал Путин.

"Они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути" , — отметил президент РФ.

По его мнению, реакция Вашингтона на требования Москвы положительная.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя требования, подчеркнул, что "любой диалог с Москвой должен основываться на ключевых принципах безопасности Европы и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина" .

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что США не пойдут на компромисс и не будут вести переговоры без европейских союзников.