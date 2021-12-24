Три напитка на Новый год, которые обязательно поднимут настроение

Кроме шампанского и правильных закусок к нему, стоит разнообразить стол другими напитками, сообщает Сегодня.

Это не только позволит немного сэкономить, но и приготовить то, что обязательно понравится всем. Домашний бейлис и пунш можно подавать в конце вечера, а вот мандариновый лимонад может стоять на столе в течение всей новогодней ночи.

Цитрусовый пунш

Цитрусовый пунш
Цитрусовый пунш / Фото: instagram.com/where_kate_is

Ингредиенты:

  • Вино (красное или белое) – 750 мл
  • Ром – 15-25 мл
  • Сок половины лимона
  • Сок двух апельсинов
  • Сахар – 50 г
  • Крепкий чай – 350 мл
  • Цедра 1 апельсина
  • Палочка корицы – 1 шт.
  • Гвоздика – 3 шт.

Как приготовить:⠀

  1. Все ингредиенты, кроме вина и рома, смешать в кастрюле и довести до кипения. Немного охладить.
  2. Добавить вино и ром. Нагреть, не доводя до кипения.

Мандариновый лимонад

Мандариновый лимонад
Мандариновый лимонад / Фото: instagram.com/vkusnyashka_pp

Ингредиенты:

  • Мандарины – 4-5 шт.
  • Веточка мяты
  • Мед – 2 ст. л.
  • Сок половинки лимона
  • Вода очищенная – 0,7 л

Как приготовить:

  1. Мандарины очистить и нарезать дольками.
  2. Мандарины вместе с листьями мяты измельчить в блендере до состояния кашицы. Выложить в кастрюлю и залить очищенной водой.
  3. Довести до кипения и сразу выключить огонь. Процедить и дать остыть.
  4. Добавить мед и сок лимона.

Домашний бейлис

Домашний бейлис
Домашний бейлис / Фото: іnstagram.com/yuliapoppy

Ингредиенты:

  • Сливки 20-35% – 125 г
  • Виски ирландский – 150 мл
  • Сгущенка – 200 мл
  • Ванильный сахар, какао, растворимый кофе – по 1/2 ч. л.

Как приготовить:

  1. Сливки налить в сотейник, поставить на максимальный огонь. Добавить сгущенку, какао и ванильный сахар. Размешать до однородности. Если будет осадок, процедить через влажную марлю. Заварить кофе.
  2. Дать смеси остыть до комнатной температуры, влить виски. Взбить.
  3. Добавить кофе, еще раз взболтать и отправить в холодильник на несколько дней.

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