Три напитка на Новый год, которые обязательно поднимут настроение

Кроме шампанского и правильных закусок к нему, стоит разнообразить стол другими напитками, сообщает Сегодня.

Это не только позволит немного сэкономить, но и приготовить то, что обязательно понравится всем. Домашний бейлис и пунш можно подавать в конце вечера, а вот мандариновый лимонад может стоять на столе в течение всей новогодней ночи.

Цитрусовый пунш

Цитрусовый пунш / Фото: instagram.com/where_kate_is

Ингредиенты:

Вино (красное или белое) – 750 мл

Ром – 15-25 мл

Сок половины лимона

Сок двух апельсинов

Сахар – 50 г

Крепкий чай – 350 мл

Цедра 1 апельсина

Палочка корицы – 1 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Как приготовить:⠀

Все ингредиенты, кроме вина и рома, смешать в кастрюле и довести до кипения. Немного охладить. Добавить вино и ром. Нагреть, не доводя до кипения.

Мандариновый лимонад

Мандариновый лимонад / Фото: instagram.com/vkusnyashka_pp

Ингредиенты:

Мандарины – 4-5 шт.

Веточка мяты

Мед – 2 ст. л.

Сок половинки лимона

Вода очищенная – 0,7 л

Как приготовить:

Мандарины очистить и нарезать дольками. Мандарины вместе с листьями мяты измельчить в блендере до состояния кашицы. Выложить в кастрюлю и залить очищенной водой. Довести до кипения и сразу выключить огонь. Процедить и дать остыть. Добавить мед и сок лимона.

Домашний бейлис

Домашний бейлис / Фото: іnstagram.com/yuliapoppy

Ингредиенты:

Сливки 20-35% – 125 г

Виски ирландский – 150 мл

Сгущенка – 200 мл

Ванильный сахар, какао, растворимый кофе – по 1/2 ч. л.

Как приготовить: