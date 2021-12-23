"И в голову не приходило": Путин назвал причину оккупации Крыма

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в очередной раз назвал Революцию Достоинства в Украине "госпереворотом". По его словам, она стала причиной оккупации Крыма. Об этом, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, обострение началось в 2014 году. До этих пор РФ якобы смирилась с тем, что "часть исторической территории" оказалась "за пределами РФ – в частности, в Украине" .

"Мы же с ними работали, обо всем договорились, и никакие действия в отношении Крыма к нам и в головы не приходили... Но в 2014 году госпереворот, людей убивали и сжигали... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти... Но зачем это сделали? После этого был Крым... Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", – заявил Путин.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность", комментируя слова Путина о том, что действия РФ в Крыму в 2014 году ему раньше "и в голову не приходили" , написал в своем Телеграм-канале﻿, что потом президент РФ уже "опомнился" и заговорил о "решении жителей Крыма" . Но, по его словам, было уже поздно, потому как другая версия нападения уже прозвучала.

Кроме того, комментируя ситуацию на Донбассе, возникшую в 2014 году, Путин заявил, что этот регион вообще изначально никогда не был частью Украины.

"Мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе? Который изначально, даже при организации Советского Союза в 22-24 годах не мыслил себя иначе, как частью России? Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули силой", – заявил президент РФ.

Также на вопрос британской журналистки российский лидер, в числе прочего, сказал, что саму Украину вообще создал Владимир Ленин со своими соратниками в 1922-1924 годах, когда создавался и Советский Союз.

Он напомнил, что ныне самостоятельные государства Мексика и даже США, например, ранее таковыми тоже не являлись, и Калифорния и Техас не были частью Америки, но сейчас об этом никто не вспоминает, в отличие от Крыма.