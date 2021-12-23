Solar Orbiter снял на видео полет кометы Леонарда

Ярчайшая комета этого года пронеслась по небосводу и на днях позволила наблюдать себя даже невооружённым глазом. Но самые захватывающие кадры наблюдения кометы передал космический зонд Solar Orbiter, сообщает 3Dnews.

В поле зрения приборов зонда комета Леонардо пролетела на фоне движения Меркурия и Венеры — зрелище, которое совсем недавно можно было бы встретить только в научно-фантастических произведениях.

Зонд Solar Orbiter создан Европейским космических агентством и запущен для наблюдения за Солнцем в феврале 2020 года. Комета Леонарда вошла в поле наблюдения зонда 17–19 декабря. На видео ниже можно увидеть пролёт кометы на фоне движущихся в правом верхнем углу Меркурия (справа налево) и более яркой Венеры, движущейся слева направо.

На видео создаётся впечатление, что хвост кометы удлиняется. Но это не так. Просто аппарат меняет угол обзора кометы, и мы получаем возможность наблюдать её сбоку под некоторым углом. В момент наблюдения комета находится примерно на полпути между Землёй и Солнцем. В первых числах января она приблизится к Солнцу на минимальное расстояние (достигнет перигелия в 90 млн км) и затем навсегда покинет Солнечную систему, если, конечно, переживёт такое сближение с нашей звездой. Сейчас наблюдать за кометой в бинокли и телескопы с Земли можно только в южном полушарии. В северном она больше не видна в небе.