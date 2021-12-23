Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков"
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние "нациков", сообщает Новое время.
На пресс-конференции он обвинил украинские власти в том, что они отдают приказ стрелять на Донбассе "в ежедневном режиме".
"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине — нациков", — заявил Путин.
Он добавил, что Кремль хочет выстроить добрососедские отношения, но не понимает, как это возможно.
"Как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах. Вон, в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов, хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят, с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема", — сказал российский президент.
Говоря о Донбассе, он заявил, что в конфликте на Донбассе Россия выступает посредником.
"Будущее Донбасса должны определить жители региона, по-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? По Минску Россия — посредник, а ее пытаются сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает", — резюмировал Путин.