Кабмин утвердил безвиз еще с одной курортной страной

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований. Граждане двух стран могут находиться на территории другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на это время гражданам Республики Сейшельские острова для въезда в Украину оформляются соответствующие визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).

В соответствии с односторонним решением Республики Сейшельские острова граждане Украины могут въезжать и пребывать в Республике Сейшельские острова с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.

По результатам переговорного процесса с сейшельской стороной по дипломатическим каналам согласован проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.

Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Республики Сейшельские острова в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.