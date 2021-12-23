В The Washington Post указали на ошибку Зеленского

На Западе продолжают критиковать действия президента Владимира Зеленского, сетуя на то, что на фоне вторжения российских войск в Украину, а их на границе уже больше 100 тысяч, он начал внутреннее "сражение" с оппонентами власти и большим бизнесом. Это может разделить страну, вместо сплочения и защиты от вторжения РФ.﻿ Об этом идет речь в статье американского издания The Washington Post, сообщает Сегодня.

Аналитики считают, что внутренняя "война" против крупного бизнеса и пятого президента Петра Порошенко (которому объявили о подозрении) рискует подставить Украину в глазах международного сообщества, что, в свою очередь, может повлиять на дальнейшую военную помощь Украине для противостояния России.

Эксперт Евгений Магда отмечает, что Зеленский решил одновременно бороться и с российской угрозой, и проводить деолигархизацию. Аналитик считает это опасным шагом.

"Учитывая ре﻿альную угрозу российского вторжения, искать врагов внутри страны – не лучший способ. Россия может только приветствовать любую дестабилизацию", – сказал он.

На Западе также отмечают заявление Зеленского о том, что якобы основателя СКМ Рината Ахметова пытаются привлечь к госперевороту в Украине, однако президент или правоохранительные органы до сих пор не предоставили никаких доказательств этому.