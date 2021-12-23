Озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился своими мыслями по поводу шансов нашей команды завоевывать медали зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Бывший саблист видит немного шансов для наших спортсменов подняться на пьедестал в Китае, сообщает Обозреватель.

Слова чиновника приводит официальный сайт Ассоциации спортивных журналистов Украины.

"Если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, это уже будет хорошо. В этом сезоне нас пока что огорчают биатлонисты. Но я верю в потенциал сборной и надеюсь, что непростая подготовка биатлонной команды даст результат в Пекине.

Министерство сделало все необходимое для подготовки биатлонистов: у них есть все. Теперь слово за ними и тренерами", – рассуждает Гутцайт .

Также Вадим Маркович считает, что еще в одном зимнем виде спорта украинцы могут добиться успехов.

"Удача не помешает фристайлистам, которые в начале зимы были успешнее биатлонистов. Главный тренер сборной по фристайлу Энвер Аблаев говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат", – поделился информацией министр .

Также министр выделил особенность ближайшей Олимпиады.

"Китай закрыл все олимпийские объекты – будто бы из-за коронавируса. Спортивный мир возмущается и считает, что хозяева все делают для своих успехов.