Путин не исключил проведение новой военной операции на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Украина готовит новую военную операцию против Донбасса, и считает, что к этому нужно готовиться. Об этом Путин заявил на пресс-конференции в четверг, сообщает Интерфакс.

"Нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (против Донбасса – ред.), и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать – такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому (надо – ред.)", – сказал президент РФ.

По его словам, Россия должна реагировать на подобные действия и, думая об этом, что-то делать.

"Второй вариант – это в целом создание, и я уже говорил об этом в своей статье, на этой территории (Украины – ред.) такой анти-России, с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. И представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше все время с оглядкой: а что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем", – полагает президент.

По словам Путина, что касается Крыма, то "толкают и туда тоже" .

"Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности, даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Все время с оглядкой? Что там будет и когда долбанут?" – сказал он.

Кроме того, президент РФ назвал Минские соглашения единственно возможным путем урегулирования конфликта в Донбассе.

"Так проблема в чем? Не хотят исполнять", – сказал он.

Путин также отметил, что отношения Москвы и Киева были нормальными до событий 2014 года, когда на Украине, по словам президента РФ, случился "кровавый госпереворот" .