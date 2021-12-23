На футболиста Селезнева открыли уголовное производство
Полиция завела уголовное дело на скандального форварда "Миная" Евгения Селезнева, сообщает УНИАН.
Журналист и ведущий Ютуб-канала "ТаТоТаке" Андрей Сенькив на своей странице в Facebook сообщил о том, что на Селезнева правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье 345-1 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении журналиста".
Сенькив отметил, что дело перевели из Киева в Ужгород, потому что правонарушение произошло именно там.
Напомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой за то, что журналист рассказал о дисциплинарных нарушениях Евгения в "Минае".
Более того, Селезнев заявил, что ответственности не боится.
Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину
- В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.
- Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
- В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
- За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском.
- Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
- Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".
- В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.