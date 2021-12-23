General Motors будет электрифицировать все подряд

Компания Ford Motor уже начала предлагать силовые электрические установки для перевода на электротягу классических моделей компании. Аналогичный бизнес интересен и корпорации General Motors, судя по сделанному на этой неделе заявлению. К 2030 году она рассчитывает увеличить его обороты до $20 млрд в год. Помимо легковых автомобилей, конверсии будут подвергаться водный транспорт и спецтехника, сообщает 3Dnews.

Задача перехода на экологически чистые источники энергии, как дают понять американские автогиганты, может достигаться и за счёт перевода части имеющегося автопарка на использование электротяги. В случае с GM речь идёт не только об аккумуляторных решениях, но и использовании водородных топливных ячеек. Специализированные мастерские, которые будут заниматься подобной конверсией, предварительно пройдут необходимое обучение для адаптации силовых установок нового типа к существующим моделям транспортных средств, изначально рассчитанных на использование только ДВС.

Для сегмента коммерческого транспорта подобная конверсия тоже представляет определённый интерес, поскольку ассортимент грузовых электромобилей пока крайне скуден, и не может учитывать потребностей всех клиентов в полной мере. В качестве примера сотрудничества с производителями спецтехники GM упоминает соглашение с Textron, выпускающей машины для наземных служб аэропорта, обслуживающих авиатранспорт. Специальная техника тоже будет переводиться на использование электрических силовых агрегатов. Водный транспорт тоже будет переводиться на компоненты GM, позволяющие использовать электротягу.

Следует признать, что данная инициатива не будет определяющим существенную часть выручки GM направлением бизнеса даже в 2030 году. До 2025 года корпорация рассчитывает вложить $35 млрд в создание новых электромобилей и сопутствующих производств, программа конверсии тоже будет финансироваться из этого бюджета, и начнёт свою работу со следующего года. К 2030 году GM рассчитывает удвоить свою выручку с нынешних $140 млрд, поэтому бизнес по конверсии транспорта на электротягу будет формировать лишь скромную часть выручки.