Командующий ВСУ рассказал, как женщин будут ставить на воинский учет

Указ Министерства обороны Украины №313 о перечне профессий для женщин и пребывании их на воинском учете отражает назревшую необходимость создания такого документа, который бы позволял военным видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты Украины. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Валерий Залужный, сообщает Интерфакс-Украина.

"Назрела необходимость создания такого документа, который бы позволял нам, военным, видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты нашего государства. Потому родился этот указ, немного больше 100 специальностей туда "вбили"... Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", - сказал Залужный журналистам на презентации концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженных сил Украины к 30-й годовщине ВСУ в Киеве.