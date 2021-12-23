Кабмин хочет классифицировать спиртные напитки, производимые в Украине

Кабинет министров предлагает классифицировать спиртные напитки, которые производят в Украине, сообщает Деловая столица.

Такое решение было принято во время сегодняшнего заседания.

Согласно документу, спиртным напитком смогут называть напиток с содержанием этилового спирта не ниже 15%, полученный путем дистилляции продуктов природного брожения без добавления ароматичных пищевых ингредиентов, смешивания разных спиртных напитков и пр. Для яичного ликера сделали послабления — 14% спирта.

Спирт же должен быть получен из сельскохозяйственной продукции, иметь крепость от 96%, не иметь лишнего привкуса, содержать не более 0,005 г альдегидов и пр.

С 1 января 2026 года период выдержки напитка будет определяться возрастом самого "молодого" спирта в купаже.

Категории спиртных напитков:

Ром — с крепостью от 37,5%, полученный путем дистилляции продукта спиртового брожения патоки или сиропа. Добавки спирта и цвета (за исключением карамели) запрещаются, а подсластителей должно быть не более 20 г на литр готового продукта.

Виски — крепость от 40%, получен путем дистилляции сусла злаков, выдержан не менее трех лет в деревянных бочках/ емкостях до 700 литров. Добавки спирта и ароматизация запрещены.

Зерновой спиртной напиток — крепость от 35%, полученный из злаков. Допускается добавление сахара, но не больше 10 г на литр. Такой напиток можно называть зерновым бренди.

Винный спиртной напиток — напиток с содержанием спирта от 37,5%, полученный путем дистилляции виноградного вина, сахара — не больше 20 г на литр.

Бренди — напиток крепостью от 36%, полученный из винного спиртного напитка с минимальной выдержкой от 6 месяцев.

Прописаны также требования к фруктовым спиртным напиткам, изюмному бренди, сидру, медовому спиртному напитку.

Отдельно есть определение водки — спиртной напиток крепостью от 37,5%, произведенный из этилового спирта, полученного путем дистилляции дрожжевого брожения картофеля или злаков. Если водка произведена из чего-нибудь другого, это нужно указывать на этикетке.

Если напиток не соответствует критериям для разных категорий, его можно будет называть просто "спиртной напиток".

Также предлагается установить штраф в размере 200% стоимости партии товара и конфискацию продукции за географические названия. То есть спиртное "типа французского шампанского" будет вне закона.