На 70−80% менее опасный, чем "Дельта" - врачи о штамме "Омикрон"

По данным из Южной Африки, новый штамм коронавируса Омикрон на 70−80% менее опасный, чем вариант Дельта. Об этом сообщил глава Африканских центров по контролю за заболеваниями Джон Нкенгасонг, сообщает Новое время.

Он отметил, что поведение Омикрона в Южной Африке и в остальном мире может отличаться. По его словам, такие факторы, как молодой возраст населения Южной Африки, могут влиять на распространение вируса в стране.