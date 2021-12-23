Перенос празднования Рождества: сколько украинцев "за"

В 2021 году четверть украинцев (26%) поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.﻿ Об этом, со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Вместе с тем, 58% респондентов против такой идеи, 15% отметили, что им безразличен этот вопрос и 1% – не смогли ответить.

Как отмечают социологи, в динамике за последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества (с 69 до 58%), и несколько возросло количество сторонников (с 15 до 26%).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе и в Киеве: около 40% поддерживают, и почти столько же не поддерживают. Несколько больше поддерживают эту инициативу опрошенные среднего и старшего возраста, а также греко-католики.

По данным опроса, лишь 4% празднуют Рождество именно 25 декабря, тогда как большинство опрошенных (71%) – 7 января. В то же время, 18% украинцев празднуют Рождество дважды (25 декабря и 7 января), и их количество за год несколько возросло.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-22 декабря 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением временно неподконтрольных территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.