Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 61% – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС в течение этого года еще на 7%, пишет Кристина Макогон, Depo.ua.

"За этот год нам многое удалось сделать на евроинтеграционном направлении. Общий прогресс выполнения соглашения за 2020 год составляет 54%, за 2021-й он увеличился на 7%, и составляет 61%", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство начало предметный диалог по обновлению таможенных тарифов, чтобы улучшить доступ украинских товаров на европейские рынки. В этом году также активизировалось сотрудничество по реализации европейского зеленого курса в Украине.

По словам Шмыгаля, всего в течение 2021 года в Украине было принято 37 евроинтеграционных законопроектов. Правительством принят уже 51 акт, направленный на выполнение Соглашения об ассоциации, а сегодня Кабмин рассмотрит еще 12 документов, системно приближающих Украину к евроинтеграции.