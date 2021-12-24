В новом 2022 году украинцев ждет немало праздников и выходных дней. Всего в новом году жители Украины получат 11 дополнительных государственных выходных, сообщает 24 Канал.

В 2022 году жители Украины встретят немало религиозных и государственных праздников. Всего в году будет 11 официальных выходных, а в целом на 2022 год их запланировано 116. Больше всего времени украинцы будут отдыхать в январе.

Календарь праздников в 2022 году предусматривает 11 официальных выходных дней

1 января – Новый год (суббота);

7 января – Православное Рождество Христово (пятница);

8 марта – Международный женский день (вторник);

24 апреля – Пасха (воскресенье);

1 мая – Международный день труда (воскресенье);

9 мая – День Победы (понедельник);

12 июня – День Святой Троицы (воскресенье);

28 июня – День Конституции Украины (вторник);

24 августа – День Независимости Украины (среда);

14 октября – День защитника Украины (пьяница);

25 декабря – Рождество верующих западного обряда (воскресенье).

30 сентября Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2022 году. Это создано для того, чтобы предоставить украинцам благоприятные условия для празднования.

В 2022 году для работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными в субботу и воскресенье рабочие дни перенесут:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Если же праздник приходится на субботу или воскресенье, то следующий понедельник также является выходным. Понедельники в таком случае отрабатывать не нужно.

Выходные в январе-2022

Первый день нового года — 1 января приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник – 3 число. Рождество Христово, которое празднуют 7 января, выпало на пятницу, поэтому этот день будет выходным. Соответственно, жители Украины не будут работать с 7 по 9 января включительно.

Выходные в марте-2022

Международный женский день 8 марта в 2022 году приходится на вторник, который будет выходным. Для того чтобы не разрывать выходные, правительство предлагает 7 марта, понедельник, сделать нерабочим днем, который работники Украины будут отрабатывать 12 марта, в субботу.

Выходные в апреле-2022

В апреле украинских христиан ждет большой и светлый праздник Пасхи. Его верующие будут отмечать 24 апреля. Традиционно, Пасха выпала на воскресенье, поэтому выходной перенесут на рабочий понедельник – 25 апреля.

Выходные в мае-2022

Международный день труда приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на 2 мая, что в понедельник. День Победы, 9 мая украинцы будут праздновать в понедельник, поэтому он будет нерабочим.

Выходные в июне-2022

Первенец лета, июнь, подарит жителям Украины два официальных выходных – на Зеленые праздники, то есть Троицу, и на День Конституции 28 июня.

Так, как День Конституции приходится на вторник, то 27 июня, понедельник, предложили сделать выходным днем. Таким образом, у нас будут выходные с 25 по 28 июня включительно. Однако, обратите внимание, что 27 июня нужно будет отработать в субботу 12 июля.

Выходные в августе-2022

В августе Украина будет праздновать День Независимости. 24 августа выпадает на среду, поэтому она будет выходной.

Выходные в октябре-2022

В октябре украинцы будут отдыхать на День защитника и защитницы Украины, который приходится на пятницу 14 октября.

Выходные в декабре 2021 года

Рождество христиан западного обряда в 2022 году приходится на воскресенье, поэтому понедельник 26 декабря будет выходным днем.